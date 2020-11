Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman este una dintre cele mai discutate vedete de la noi, subiectul principal fiind greutatea ei. In ultima perioada, aceasta a slabit considerabil, iar gurile rele au inceput sa puna la indoiala mijloacele prin care fiica fostului premier al țarii a reușit sa scape de kilogramele in exces.

- Oana Zavoranu se implica din ce in ce mai mult in scandalul momentului. Este vorba de divoțul fostului ei soț, Pepe și Raluca Pastrama. Dupa ce a facut anumite declarații despre cei doi, bruneta s-a dezlanțuit asupra Oanei Roman. Oana Zavoranu nu este la primul atac asupra Oanei Rman, in trecut au mai…

- Oana Roman și Pepe sunt prieteni de foarte mulți ani și vedeta nu ezita sa iși exprime admirația fața de talentul sau artistic. Recent, aceasta a postat un nou mesaj pe contul de socializare, care se pare, a enervat-o la culme pe fosta soție a lui Pepe, Oana Zavoranu. Aceasta a lansat un nou atac la…

- Oana Roman și-a indeplinit anul trecut cel mai mare vis. Vedeta și-a cumparat o noua locuința, acolo unde s-a mutat alaturi de familia sa, dar și de mama ei! Cum arata casa in care sta acum!

- Jucatorul vedeta al echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, a aparut combativ ca de obicei intr-o postare pe social media vineri, la o zi dupa ce a fost acuzat de incalcarea regulilor impuse de guvernul italian privind combaterea coronavirusului, scrie dpa, potrivit AGERPRES.''Nu lasa…

- Scandalul dintre Cristina Pana și soțul sau este pe departe de a se incheia. Vedeta a izbucnit in lacrimi in platou la ”Xtra Night Show” și spune ca fostul soț nu vrea sa plateasca pensie alimentara fiicei sale! Ce alte acuzații grave aduce la adresa barbatului?

- Alin Oprea a facut o dezvaluire incendiara la "Xtra Night Show", in legatura cu modul in care a aflat ca sotia l-a inselat. Vedeta a schimbat rolurile, din cel care insala, in cel inselat, si a povestit ca a aflat totul despre aventurile sotiei sale, dupa ce a ascultat inregistrarile celor de la DIICOT.

- Scandalul dintre Alin Oprea și soția sa, Larisa, ia amploare pe zi ce trece. Cantarețul a marturisit in cadrul show-ului “Xtra Night Show”, de la Antena 1, ca fost nevoit sa sune la poliție din cauza agresiunilor și a amenințarilor venite din partea familiei Larisei.