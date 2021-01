Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman trece prin momente grele. Fiica ei, Isabela (6 ani), are febra și frisoane de luni și Oana a deci sa o duca la psital pentru un control amanunțit. Oana a anunțat pe pagina sa de Instagram ca astazi (marți), tatal Isei, Marius Elisei, s-a dus cu ea la spital și acum așteapta rezultatele analizelor.…

- Oana Roman este o femeie care a trecut prin multe incecari de-a lungul vieții, dar se pare ca teama ei cea mai mare este cat se poate de comuna. Fiica lui Petre Roman a dezvaluit ce o sperie cel mai mult și ce fobii are.

- Recent, in mediul online, Oana Roman (44 de ani) a dezvaluit cum a slabit 20 de kilograme in anul 2020. Vedeta TV spune ca nu a apelat la operația de micșorare a stomacului pentru ca organismul nu-i permite sa o faca. Cum a slabit Oana Roman 20 de kilograme intr-un an? „Transformare realizata intr-un…

- Intr-un live recent, pe o rețea de socializare, Oana Roman este contrazisa de fiica ei, Iza, cu privire la dieta ei. Vedeta, laudata de urmaritorii ei in ultima perioada, pentru noua sa silueta, a ținut sa faca un live in care sa le povesteasca fanilor cat și ce mananca. Dupa ce i-a informat ca la…

- Oana Roman a tras zilele trecuta o sperietura groaznica dupa ce fetița ei, Isabela (6 ani), a inceput sa se simta rau. Micuța acuza dureri de burta (simptom de COVID-19 in randul copiilor), iar Oana a decis sa o duca pe fata la doctor pentru a se asigura canu este vorba despre vreo posibila infectare…

- Oana Roman a trecut prin momente dificile, dupa ce a ajuns la spital cu fiica sa! Vedeta le-a dezvaluit fanilor de pe rețelele de socialziare ce s-a intamplat cu micuța Isa, dar cel mai important, care este diagnosticul pus copilei.

- In ultima perioada, Oana Roman a avut cateva apariții surpinzatoare pentru public. Fiica lui Petre Roman da jos din ce in ce mai multe kilograme. Ea este acum in cea mai buna forma din punct de vedere fizic. Vedeta a dezvaluit care sunt secretele ei. Oana Roman, dezvaluiri noi despre metodele de slabit…

- Oana Roman a vorbit despe relația cu parinții ei și despre starea de sanatate a mamei sale, in varsta de 80 de ani. Vedeta a marturisit ca recent, ea și fiica ei s-au intalnit cu Petre Roman, dupa o perioada in care Izabela nu iși vazuse bunicul.Atunci cand a fost intrebata daca mama ei o ajuta cu Izabela,…