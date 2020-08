Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și Marius Elisei sunt casatoriți de mai mulți ani, au impreuna o fetița și in ciuda problemelor pe care care le-au intampinat, cei doi nu au ales calea divorțului. Vedeta a vorbit despre cum merge relația cu soțul ei.„Eu mi-am asumat faptul ca am avut probleme. Ele apar, dispar, e cu bine…

- Relația dintre Oana Roman și soțul ei nu este, nici pe departe, una perfecta. Vedeta nu ascunde imperfecțiunile mariajului sau. Ba dimpotriva, fiica lui Petre Roman a vorbit deschis, fara ocolișuri despre greutațile intampinate și problemele de natura personala.

- De multa vreme Oana Roman este activa in mediul virtual, postand zilnic pe rețelele de socializare și povestindu-le fanilor ei despre orice noutate are loc in viața sa. Și nu de puține ori a discutat și dspre problemel de familie pe care le-a avut cu Marius Elisei. Oana Roman a facut anunțul Recent…

- Dupa atatea certuri și impacari, Oana Roman și Marius Elisei și-au gasit echilibrul datorita fetiței lor. O spun și ei, cand se uita cu mandrie la micuța Isabela, care este acum o domnișoara in toata regula. Cocheta precum mama sa, incapațanata, dupa cum a declarat tatal de nenumarate ori, dar și fașneața…

- Inca de acum 15 ani, de cand s-au cunoscut prima data, Matteo a simțit admirație pentru Alex Velea. Nu doar din punct de vedere artistic, ci și fața de omul Velea. Matteo ne-a marturisit ca a fost fascinat de contrastul lui Velea de pe scena și din viața de zi cu zi, avandu-l ca exemplu de familist…

- Oana Roman a surprins din nou, dupa postarea unui mesaj controversat pe Instagram. Vedeta, din curiozitate sau pentru a spune ceva cu subințeles a vorbit despre relațiile toxice din viața oamenilor.

- PodcasturiUtil pentru femeile victime ale violenței: Ce trebuie sa faca atunci cand sunt amenințate Multe femei ar putea preveni violența din partea partenerilor de viața, daca ar apela din timp la serviciile gratuite de asistența psihologica și juridica sau la 112. Ele nu fac acest lucrudin necunoaștere,…