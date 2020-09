Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, in jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Nr. 3 Ploiești au fost sesizați de catre o persoana, cu privire la faptul ca un barbat ar fi fost lovit cu un obiect taietor-ințepator, pe strada Bahluiului din Ploiești. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, insa persoana banuita…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, au criticat faptul ca negocierile dintre PNL si USR PLUS privind stabilirea candidatilor la alegerile locale au avut loc la Palatul Victoria. „Asa lupta Orban cu pandemia la Guvern! Impartind candidaturi…

- In 2020, compania Mattel Inc va lansa un set de patru papuși Barbie in ajunul alegerilor prezidențiale din SUA. Despre acest lucru a anunțat ABC News pe 28 iulie. Din colecție vor face parte papuși, fiecare dintre care va avea funcții publice și de conducere. Va exista un manager de companie, un candidat,…

- Bucuria povestilor revine duminica, de la ora 10,30, la Teatrul de Papusi „Gulliver” cu un nou spectacol in aer liber, "Ursul pacalit de vulpe", o reprezentatie plina de culoare si voie buna,

- Din cauza ploilor torențiale, strazile orașului rusesc Rostov-pe-Don s-au transformat in adevarate rauri. In imaginile video filmate de martori se observa ca apele au paralizat traficul, iar unele mașini au fost abandonate in mijlocul strazilor.

- Dupa ce a cheltuit sume uriase ca sa arate ca papusa Ken, modelul brazilian Rodrigo Alves a ramas tot nemulțumit. Așa ca a decis sa devina… femeie! Și nu una simpla, ci o ,,Barbie”, scrie Shok.md , cu referire la clickpentrufemei.ro . La inceputul anului 2020, el anunța despre decizia sa pe retelele…

- Mai multe accidente s-au produs ieri, in zona Piața Delfinului, dup ce angajații companiei Supercom din Sectorul 2 ar fi stropit asfaltul cu o substanța alunecoasa. Angajații spun ca au stropit „numai cu apa din surse proprii, apa de la izvor de la 158 metri adancime”. Viceprimarul sectorului 2 a declarat…

- S-a transformat Ziarul de Vrancea in culegere de nuvele SF? Noi credem ca da, pentru ca atunci cand vine vorba despre activitatea Primariei Municipiului Focșani, relatarile Ziarului de Vrancea sunt despre o alta planeta! Sloganul ”Iți spun ce alții iți ascund!” s-a transformat, de la alegerile europarlamentare…