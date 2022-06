Oana Radu are probleme cu vocea. „Eu sunt sub tratament. E o chestie supărătoare” Oana Radu, in varsta de 28 de ani, a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le marturisește fanilor despre problemele cu care se confrunta. Pe langa faptul ca vocea i-a fost afectata in timpul unor concerte, artista a mai descoperit o problema de sanatate, pe care o avea din copilarie, dar despre care nu a dat detalii. „Ma simt absolut genial dupa vitaminele pe care le-am facut, am facut perfuzii. Vocea mea era extrem de doborata, motivul pentru care se intampla asta este pentru ca la anumite evenimente din cauza sonorizarii proaste de multe ori simt nevoia sa scot casca și simt nevoia… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Problema neașteptata de sanatate pe care o are Nicoleta Luciu. Vedeta platește mii de euro pentru tratament. Stabilita de mulți ani la Miercurea Ciuc, alaturi de soț și de copii, bruneta vine in București foarte rar, iar atunci cand o face iși viziteaza mama și sora, prietenii, printre care și Ensar…

- Nicoleta Luciu, in varsta de 41 de ani, a postat o noua imagine pe contul de socializare, alaturi de care a scris un mesaj pentru cei care o urmaresc. Vedeta a trecut din nou pragul clincii de infrumusețare, unde de data asta și-a facut un tratament pentru par. „Ultima ședința. Parul și-a dublat volumul…

- Am uitat sa va spui. Zilele trecute, mi s-a facut o oferta de munca. Serioasa, nu asa, adica oricum, adica la plezneala, adica de florile roz ale marului batran! Domn’le, artista cum sunt, am fost solicitata pentru un loc de munca. Profesionalismul, tinuta, eleganta, atitudinea, inalta clasa m-au recomandat!…

- De 32 de ani, saracia din Romania e o boala careia nu i se aplica un tratament. Nimeni nu e interesat sa-i analizeze cauzele și sa-i aplice un tratament. Se tot panseaza cu vouchere, cu pomeni electorale, cu promisiuni USL-iste, cu grandomanii Iohanniste, Dragniste șamd.

- Paradigma care a alimentat progresul tehnologic și social al ultimelor secole prin lozinca “mai mult e mai bine” și-a atins limita. Nevoia de tranziție catre un mod de viața și un climat economic sustenabil este evidenta, dar barierele catre aceasta tranziție sunt intangibile și au radacini adanci.Se…

- Un sarcofag de plumb descoperit recent in catedrala Notre-Dame din Paris va fi deschis in curand la Institutul medico-legal din Toulouse (sud-vest), urmand sa-si dezvaluie secretele ''cu respectarea'' legislatiei privind ramasitele umane, au anuntat joi responsabilii sapaturilor arheologice, informeaza…

- Intrebat de ce a lipsit presedintele Klaus Iohannis de la Congresul PNL de duminica, Rares Bogdan a declarat, la un post TV, ca acesta este extrem de preocupat de situatia geo-politica si se implica in sprijinirea Ucrainei. "Presedintele Romaniei de 45 de zile este intr-o activitate furibunda, va spune…

- In ultima perioada, Loredana Groza și Catalin Botezatu apar tot mai des impreuna, atat la petreceri in Romania, dar și la evenimente in strainatate. Intr-un interviu pentru wowbiz.ro , celebrul creator de moda a spus cum se ințelege cu artista in varsta de 51 de ani. Chiar la inceputul anului, Loredana…