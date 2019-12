Oana Pellea și-a fisurat piciorul, dar nu a întrerupt spectacolul Actrița Oana Pellea, in varsta de 57 de ani, a dat dovada de un profesionalism cum nu s-a mai vazut in piesa de teatru jucata in seara de luni la Filarmonica Banatul din Timișoara. In fața unei sali pline care urmarea piesa de teatru „Efectul razelor gamma asupra craițelor lunatice”, Oana Pellea a suferit o fisura la piciorul stang, potrivit Click . In ciuda durerii, actrița a continuat spectacolul, iar publicul prezent nu a sesizat accidentul. Ulterior, actrița a fost dusa la spital cu salvarea și a anunțat ca nu va mai fi disponibila timp de doua luni. Intamplarea a fost povestita de profesorul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

