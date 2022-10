Oana Mizil își dedică tot timpul pe care îl are familiei sale.…

Oana Mizil iși dedica tot timpul pe care il are familiei sale și știe sa se bucure din plin de zilele petrecute in compania frumoasa a lor. Ei bine, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze emoționante. Iata unde și-a petrecut ziua soția lui Marian Vanghelie!