Ionuț Lupescu și soția știu cum sa faca in așa fel incat sa nu apara monotonia! De ce spunem asta? Ei bine, paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare și de senzație. Iata in ce loc au fost filmați cei doi parteneri, dar și in compania cui au fost vazuți!