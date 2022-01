Oamenilor din 33 de țări li s-a pus întrebarea: Ce va aduce 2022? Cum au răspuns aceștia Dupa un 2021 cu provocari în multe aspecte ale vieții personale și profesionale, cetațenii planetei sunt optimiști ca 2022 va fi un an mai bun, conform unui studiu Ipsos care a acoperit 33 de țari, inclusiv România. Românii au avut un an dificil într-o masura mult mai mare comparativ cu media țarilor investigate, însa se declara optimiști cu privire la 2022. Pe de alta parte, conaționalii nostri sunt îngrijorați de creșterea prețurilor, nu cred ca vom deveni mai toleranți cu ceilalți și sunt sceptici în privința vaccinarii masive anti-COVID-19 la nivel… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

