Stiri pe aceeasi tema

- Pana la 300 de milioane de joburi cu norma intreaga din toata lumea ar putea fi automatizate - o consecința a celui mai nou val de tehnologii care folosesc inteligența artificiala și care au dat naștere unor platforme precum ChatGPT, potrivit economiștilor Goldman Sachs, scrie CNN.

- Guvernul Germaniei doreste sa continue planurile de decriminalizare a consumului de cannabis in pofida ingrijorarilor legale, dupa ce a primit un raspuns pozitiv din partea Comisiei Europene, transmite marti DPA. Germania ar putea fi la cateva saptamani distanta de introducerea in Parlament a unui proiect…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca va fi aprobata o hotarare de guvern pentru reabilitarea si eventual constructii noi pentru cladirile care au fost afectate de cutremure in judetul Gorj. Este vorba de suma de 51 de milioane de lei, alocata la 5 unitati administrative,…

- Mai multe persoane din cartierul Henri Coanda din municipiul Constanta au iesit din locuinte, in noaptea de sambata spre duminica, de teama unui eventual cutremur. Unul dintre locatari a sunat la numarul de urgenta 112. Oamenii s-au anunțat intre ei ca urmeaza un cutremur și au ieșit din locuințe. Dupa…

- Serviciul Roman de Informații iși cumpara 6 elicoptere de la Airbus Romania, fabrica de la Gihmbav, Brașov, suma alocata fiind de 160 de milioane de euro, fara TVA. Aparatele de zbor vor fi noi. Conform Aviatia Magazin, semnarea contractului s-a facut pe 25 ianuarie. SRI va avea 6 elicoptere noi, din…

- Un sondaj realizat de o platforma de locuri de munca arata ca 53% dintre angajati se asteapta ca anul acesta sa le creasca salariile, iar 40% au de gand sa isi caute un alt loc de munca daca acest lucru nu se va intampla in contextul majorarii inflatiei. Conform datelor prezentate de undelucram.ro, aproximativ…

- Liderul Republicii Srpska (RS), Milorad Dodik, a proclamat luni, intr-o demonstratie de forta controversata a fortelor de securitate sarbe, ca entitatea sarba bosniaca „apartine” sarbilor care „sunt gata sa isi apere libertatea”, transmite AFP, citata de Agerpres. Cu o zi inainte, Milorad Dodik i-a…

- Peste 40.000 de persoane au iesit din tara, in ultimele 24 de ore, doar prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unde traficul a crescut astfel de sapte ori fata de o zi obisnuita iar timpul de asteptare pentru verificarea documentelor este de cel putin o ora, in conditiile in care sunt…