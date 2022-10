Stiri pe aceeasi tema

- „Marșul Anti-Saracie”, inițiat de sindicaliștii Cartel Alfa, ajunge joi, 20 octombrie, in București. Romanii picheteaza sediul Guvernului, dar iși vor striga pasurile și in Piața Revoluției. Romanii cer creșterea salariilor și a pensiilor Coloanele de oameni nemulțumiți se vor strange azi in Capitala.…

- Sindicalistii Cartel Alfa protesteaza, joi, in Bucuresti si cer cresterea urgenta a salariilor si pensiilor, dar si reducerea costurilor de trai. Doua caravane au plecat din zona Ardeal si Moldova, fiind organizate proteste pe traseu, sindicalistii intalnindu-se in Capitala, transmite News.ro. ”Preturile…

- Sindicalistii Cartel Alfa protesteaza, joi, in Bucuresti si cer cresterea urgenta a salariilor si pensiilor, dar si reducerea costurilor de trai. Doua caravane au plecat din zona Ardeal si Moldova, fiind organizate proteste pe traseu, sindicalistii intalnindu-se in Capitala. Fii la curent…

- Protest in fața Prefecturii Valcea din cauza prețurilor și a salariilor Foto arhiva : Alex Lancuzov Realizator: Mira Gombos - Zeci de persoane protesteaza la aceasta ora în fața Prefecturii Vâlcea nemulțumite de creșterea prețurilor și de salariile mici. Acțiunea face parte din seria…

- Sindicatele cer autoritaților sa le mareasca pensiile și salariile pana la finalul anului. Aceștia atrag atenția Guvernului ca prețurile la energie, alimente și alte lucruri esențiale au crescut la niveluri pe care veniturile lor actuale nu le mai pot acoperi.In comunicatul transmis de Cartel Alfa,…

- Situație inspaimantatoare in București! Oamenii legii au intrat in alerta! Polițiștii Capitalei incearca sa dea de urma unui individ pe trotineta, suspectat ca ar fi atacat doua tinere pe strada. Barbatul este cautat inca de seara trecuta, dupa ce, in timp ce se deplasa pe o trotineta, ar fi ințepat…

- Traficul rutier pe strada București, tronsonul cuprins intre strazile Ismail și Ciuflea și pe strada Lev Tolstoi, pe o singura banda, tronsonul cuprins intre strazile Alexei Șciusev și București, va fi suspendat in perioada 11 - 22 august.

- Serviciul de ambulanta Bucuresti – Ilfov a inregistrat in weekendul trecut 3.660 de solicitari, mai mult de jumatate fiind urgente. In 151 de cazuri a fost vorba despre persoane carora li s-a facut rau pe strada. Weekendul trecut, in Capitala au fost inregistrate temperaturi – record, care au depașit,…