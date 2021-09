Stiri pe aceeasi tema

- Legea care a intrat in vigoare miercuri, 1 septembrie, permite celor mai mulți dintre locuitorii statului american Texas sa poarte arme de foc in public fara a avea nevoie de un permis sau vreo pregatire pentru a le folosi, relateaza CNN, potrivit Digi 24. Experții considera ca noua lege va ingreuna…

- O noua lege care permite purtarea armelor de foc in spațiul public fara a avea un permis in acest sens a intrat in vigoare in Texas. Aceasta este parte a unei serii de proiecte de legi pro-arme adoptate de Texas de la inceputul anului, in ciuda faptului ca incidentele armate au crescut semnificativ,…

- Polițiștii din Salaj au continuat actiunile pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale, a raspandirii noului virus si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in Sezonul Estival 2021. Aproape 800 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea normelor de…

- In perioada 23-25 august a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Sanmihaiu Almasului au continuat actiunile pentru diminuarea ilegalitatilor indreptate impotriva fondului forestier, prin taierea, furtul, transportul si comercializarea materialului lemnos. Pentru neregulile constatate, politistii…

- In primele 6 luni ale anului 2021, au fost desfașurate peste 19.000 de controale pe linie silvica, in urma carora polițiștii au intocmit 5.952 de dosare penale, in care sunt cercetate peste 1.000 de persoane. Tot in perioada amintita polițiștii au indisponibilizat peste 20.200 de metri cubi de material…

- 21 de șoferi au ramas azi-noapte pietoni in București, in urma unor controale ale polițiștilor de la rutiera, pentru depistarea celor care conduc sub influența alcoolului sau drogurilor. Oamenii legii au dat 31 de sancțiuni contravenționale și amenzi de peste 28 de mii de lei. De asemenea, au retras…

- Legile justiției, cum sunt cunoscute cele trei pachete ce includ Legea CSM, Legea de organizare judiciara și Legea statutului magistraților, ar putea intra in dezbaterea parlamentara din toamna, susține ministrul Stelian Ion. „Legile justiției sunt in etapa finala a elaborarii lor. Dupa ce am anunțat,…

- Astfel, in ultimele 24 de ore, polițiștii hunedoreni au derulat, pe raza județului, atat in mediul urban cat și rural, actiuni de verificare a masurilor sanitare vizand combaterea raspandirii noului virus SARS-CoV-2: au fost verificate 68 societați comerciale si 25 de mijloace de transport in comun.…