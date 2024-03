Stiri pe aceeasi tema

- ''Atunci cand presedintele Putin si-a lansat invazia (in Ucraina) in urma cu doi ani, el voia mai putina NATO si mai mult control asupra vecinilor lui. El voia sa distruga Ucraina ca stat suveran, dar a esuat. NATO este mai mare si mai puternica'', a spus Stoltenberg intr-o conferinta de presa comuna…

- Un studiu realizat in Statele Unite pe parcursul a 14 ani arata ca oamenii casatoriți sunt mai fericiți. Psihologii explica rezultatele cercetarii prin aceea ca omul este un animal social care vrea sa impartașeasca iar tot ceea ce i se intampla, pozitiv sau negativ.

- Este alerta mondiala! Oamenii de știința anunța lucruri terifiante. Virușii zombi arctici ar putea declanșa o noua pandemie terifianta. Iata ce declarații au facut specialiștii și ce ne-ar putea așteapta!

- Fostul pilot Titi Aur, specialist in conducere defensiva, personaj extrem de respectat in breasla, a avertizat pentru cititorii Gazetei Sporturilor asupra unuia dintre principalele riscuri la care se expun șoferii: vorbitul la telefon in timpul condusului, o greșeala care, potrivit studiilor din Statele…

- Oamenii de stiinta din China si Statele Unite au descoperit o noua gena care poate creste semnificativ riscul unei persoane de a dezvolta o afectiune maligna mieloida, cum ar fi leucemia, informeaza Xinhua, preluata de Agerpres. Tumorile maligne mieloide apar atunci cand maduva osoasa nu poate produce…

- O echipa de herpetologi din Statele Unite și Indonezia a descoperit o noua specie de broaște ce traiesc in padurile tropicale. Acestea a fost denumita Limnonectes phyllofolia. Dealurile vulcanice ale insulei indoneziene Sulawesi gazduiesc mai multe specii neobișnuite de broaște cu dinți. De exemplu,…