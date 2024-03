Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu recent a scos la iveala un detaliu neașteptat despre lupii care traiesc in prezent in jurul ruinelor centralei de la Cernobil. O caracteristica a acestor animale a atras atenția oamenilor de știința.

- Oamenii de stiinta din China si Statele Unite au descoperit o noua gena care poate creste semnificativ riscul unei persoane de a dezvolta o afectiune maligna mieloida, cum ar fi leucemia, informeaza Xinhua, conform Agerpres.Tumorile maligne mieloide apar atunci cand maduva osoasa nu poate produce suficiente…

- Cercetatorii australieni au monitorizat pasarile cu ajutorul aparatelor de inregistrare a cuiburilor și au descoperit ceva unic. Mai multe specii de pasari invața sa cinte chiar inainte de a se naște. In timpul unor studii anterioare, oamenii de știința au descoperit ca femelele anumitor specii de pasari…

- In ciuda eforturilor autoritaților nepaleze de a pastra limba kusunda, exista doar un singur vorbitor nativ pe planeta. Potrivit ultimului recensamint din Nepal (2011), in lume mai exista 273 de vorbitori de kusunda. Cei mai mulți dintre kusunda traiesc in districtul Dang din vestul Nepalului. Acești…

- Cantitatea de microplastice din Antarctica este analizata folosind știința nucleara pentru a studia apele regiunii, sedimentele și chiar excrementele de pinguini, potrivit Reuters. Oamenii de știința au lansat o investigație in poluarea cu microplastice in Antarctica. Experții folosesc mostre din regiune…

- Cercetarile științifice ale rocilor din Groenlanda cu o vechime de 3,7 miliarde de ani dezvaluie secretele istoriei antice a Pamintului. Oamenii de știința de la Universitatea din Cambridge au descoperit ramașițe ale primelor oceane de magma de pe Pamint, fapt ce ofera posibilitatea de a afla noi date…

- Știai ca exista un ceai care te poate ajuta atunci cand vine vorba de reglarea glicemiei? Iata ce sfaturi ofera oamenii de știința in acest sens. Cu toate astea, este important de precizat faptul ca este necesar sa ceri sfatul unui specialist inainte de a incepe sa il consumi. Iata ce trebuie sa știi…

- Oamenii de stiinta de la Institutul pentru Cercetarea Stresului si Departamentul de Psihologie de la Universitatea din Stockholm au efectuat un studiu care a aratat ca intarzierea trezirii dimineata poate fi benefica pentru sanatate. Publicat in Journal of Sleep Research JSR , raportul descrie doua…