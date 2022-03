Situatia oamenilor care locuiesc pe strada Teilor – DJ 643F (la limita dintre Craiova si Ghercesti) si care vor ramane fara acces la proprietatile lor din cauza Drumului Expres ramane in aer. Nici pana in acest moment nicio autoritate nu a gasit o solutie optima pentru oamenii din zona respectiva si prefera sa arunce responsabilitatea de la unii la altii. Partile implicate in aceasta problema sunt Primaria Craiova, Primaria Ghercesti si CNAIR – beneficiarul Drumului Expres Craiova-Pitesti. Gazeta de Sud a cerut clarificari in legatura cu blocarea accesului pe portiunea din Strada Teilor Toate…