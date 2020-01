Este razboi total in comuna ieșeana unde primarul PNL a facut sex cu minore in biroul sau. Aleșii din primarie vor sa ii ceara demisia lui Damian Butnariu pentru ca a facut de ras comuna, iar oamenii din localitate strang semnaturi pentru demiterea acestuia, potrivit Buna Ziua Iași. Pe de alta parte, edilul spune ca nu are nimic sa-și reproșeze și nu a facut nimic rau. Primaria comunei Mogoșești-Siret, condusa de DamianButnariu, se afla pe un butoi cu pulbere. Consilierii locali din comuna ii vorcere in prima ședința demisia din funcție primarului dupa ce scandalul in carea fost implicat a provocat…