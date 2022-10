Oamenii au dat năvală la ocoalele silvice. Unde se vinde cel mai ieftin lemn de foc din România, sub preţul Guvernului Lemnul de foc aproape ca a disparut de pe piata dupa ce Guvernul a plafonat pretul la 400 lei mc. Exista insa si locuri in Romania unde poate fi cumparat cu mai putin de atat. Marea problema este ca numarul cererilor depuse de oameni la ocoalele silvice este foarte mare, iar perioadele de asteptare sunt […] The post Oamenii au dat navala la ocoalele silvice. Unde se vinde cel mai ieftin lemn de foc din Romania, sub pretul Guvernului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua noi cazuri de variola maimuței au fost confirmate in Romania, astfel ca numarul total de infectari ajunge la 40, a anunțat, luni, Ministerul Sanatații. Este vorba despre doi barbați cu varste de 31 și 36 de ani, din București. Starea lor de sanatate este buna și se afla in izolare, potrivit sursei…

- Un numar de 4.387 de cetateni ucraineni au solicitat azil in tara noastra, de la inceperea conflictului din Ucraina, ei beneficiind de toate drepturile prevazute de legislatia nationala, a transmis, duminica, Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit sursei citate, din data de 18 martie si pana in prezent…

- Fostul premier Mihai Tudose crede ca solidaritatea europeana este foarte importanta, dar mai importanta este situația țarii tale. Europarlamentarul PSD a declarat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ca omania va fi solidara, dar ca nu o sa fie niciodata de acord sa taiem 15 – 20 la…

- Numarul romanilor care au ales anul acesta sa petreaca vacanța in Grecia a crescut. Unii au mers pentru prima data in aceasta țara, in timp ce alții au schimbat locul, dar au pastrat obiceiurile proaste din Romania. De-a lungul verii au circulat nenumarate postari pe grupurile dedicate vacanțelor in…

- Primul tren de cereale din Ucraina a intrat in noaptea de joi spre vineri in Romania, pe la Galați. Trenul a avut o intarziere de peste zece ore, pentru ca locomotiva s-a stricat inainte de trecerea frontierei. “Primul transport de cereale din Ucraina, care a tranzitat Republica Moldova, a intrat aseara,…

- UPDATE Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit patru cetateni romani, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala romanilor raniti, iar elicoptere SMURD se deplaseaza spre Bulgaria pentru a ii aduce pe acestia in…

- Rusia a furat oțel in valoare de 600 de milioane de dolari din uzinele și porturile ucrainene, potrivit șefului Metinvest, cel mai mare producator de oțel din Ucraina, informeaza BBC. Firma deține uzina de la Azovstal care a devenit cel mai important simbol al rezistenței ucrainene in fața invadatorilor…

- Premierul Italiei, Mario Draghi, si-a prezentat oficial demisia, joi dimineata, cu ocazia intalnirii cu presedintele Sergio Mattarella. El va ramane, insa, la conducerea Guvernului interimar pana la organizarea alegerilor parlamentare anticipate, in septembrie sau octombrie. Potrivit Reuters, pemierul…