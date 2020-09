Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani au reusit trei clasari pe podium la Cupa Mondiala de kaiac-canoe de la Szeged, in weekend, doua medalii de argint si una de bronz, potrivit site-ului competitiei. Romania s-a clasat, cu acest bilant, pe locul al 12-lea in clasamentul pe natiuni, dominat de Ungaria (6-6-3),…

- Delegatia Romaniei a cucerit sapte medalii, dintre care cinci de aur si doua de argint, duminica, la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori de la Belgrad. Romania, care a avut zece echipaje in finale, a ocupat primul loc in clasamentul final pe natiuni, urmata de Franta, 2-3-1,…

- Weekendul trecut au avut loc la Roman, județul Neamț, Campionatele Naționale de Orientare in alergare. Cei 5 juniorii brașoveni de CS Babarunca Sacele au avut o comportare foarte buna reușind sa caștige 7 medalii. Astfel Ioan Iacob a devenit campion național, la categoria M16(juniori II), la proba de…

- Presedintele Federatiei Romane de Kaiac-Canoe, Ioan Birladeanu, a declarat, ieri, ca Romania va participa cu un lot de 18 sportivi la Cupa Mondiala de sprint de la Szeged (Ungaria), competitie programata in perioada 24-27 septembrie. „La Cupa Mondiala de la Szeged, vom avea o delegatie de 30 de persoane,…

- Rusia amenința mapamondul cu al treilea razboi mondial. Un politician rus susține ca Romania, alaturi din Ungaria și Polonia vor dezmembra Ucraina, pentru a-și recupera provinciile istorice. Harta secolului 16 arata ca teritoriile respective au fost ocupate de Rusia, mai spune politicianul de la Moscova.…

- Astazi, 24 august, celebrul motor de cautare Google, si a schimbat pagina de start. In cinstea Zilei nationale a Ucrainei Google are un nou Doodle, in care predomina floarea soarelui, aceasta fiind florea nationala a tarii. Ucraina in ucraineana , transliterat: Ukraiina, AFI Ukra 39;jina este o tara…