Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Brașov a publicat astazi, in sistemul electronic de achiziții publice, anunțul privind declanșarea procedurii de incheiere a unui contract pentru „Asigurarea serviciilor de navigatie aeriana la aeroportul International Brasov- Ghimbav prin dezvoltarea infrastructurii fizice si digitale…

- Liderului de la Kremlin i s-a pus pata pe gigantii din hi-tech. Vladimir Putin vrea ca acesti uriasi din Social Media sa bage bani in economia Rusiei. Astfel, presedintele rus Vladimir Putin a promulgat joi o lege care obliga marile companii IT din Occident sa-si deschida filiale in Rusia, potrivit…

- Un grav accident rutier a avut loc in regiunea Sverdlovsk din Rusia. Sase persoane au murit, iar 15 au fost ranite, dupa ce un autobuz a intrat in plin intr-o multime de oameni dintr-o statie. Victimele aflate in stare grava au fost duse cu elicopterul in spitalele din Ekaterinburg.

- CHIȘINAU, 3 iun - Sputnik. Intre capitala Republicii Tatarstan, Kazan și Chișinau ar putea fi stabilite relații de prietenie. Un Protocol de intenție in acest sens a fost semnat ieri, 2 iunie de viceprimarul municipiului Chișinau și șeful adjunct al formațiunii municipale din Kazan, Evghenia Lodvigova,…

- Scoala Populara de Arte si Meserii „Tiberiu Brediceanu” din Brasov organizeaza cea de-a XI-a editie a Festivalului de Teatru Pentru Tineret „De-a Rasu’ Plansu’”, in perioada 1 – 5 iunie 2021. Scopul festivalului este sa ofere tinerilor posibilitatea de a se exprima prin intermediul teatrului, sa-si…

- CHIȘINAU, 9 mai - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin a declarat duminica ca Rusia va ține minte mereu ca poporul sovietic a fost cel care a infaptuit mareața victorie in lupta impotriva nazismului. „Ne vom aminti mereu ca poporul sovietic a fost cel care a realizat acest act eroic. In…

- Cel mai mare avion din lume a efectuat al doilea zbor test, marcând un nou pas catre urmatoarea generație a tehnologiei de lansare aeriana, scrie Telegraph. Cu o anvergura a aripilor de 117 metri, mai mult decât lunbimea unui teren de fotbal, avionul Stratolaunch s-a ridicat pâna…

- BRUXELLES, 26 apr – Sputnik, Daniela Porovaț. Pagina de twitter a producatorilor vaccinului Sputnik V a anunțat ca Guvernul maghiar, primul stat european care a folosit Sputnik V, a facut publice datele despre siguranța și eficiența celor cinci vaccinuri folosite in aceasta țara. The government…