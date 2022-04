Stiri pe aceeasi tema

- 343.515 ucraineni refugiați au intrat in Romania, in total, de la inceputul invaziei Rusiei. 258.844 dintre aceștia au parasit intre timp țara și au plecat spre alte destinații alese de ei, conform oficialilor din Romania, scrie CNN . Peste 84.000 de ucraineni raman, pentru moment, in Romania. Mulți…

- Cea mai valoroasa sculptura a Licitatiei de Sculptura Contemporana, organizata pe 15 martie de Artmark, cu un pret de pornire de 7.000 de euro, este creatia artistului George Apostu – „Fluturi”. Sculptura de mari dimensiuni este turnata in bronz, iar o varianta a acesteia se regaseste expusa in Parcul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare care vizeaza precipitatii predominant sub forma de ninsoare indeosebi in sudul, centrul si estul teritoriului, incepand de duminica dupa-amiaza. Pana marti la ora 20:00, in urma precipitatiilor predominant sub forma de ninsoare, local…

- Nascuta la București in anul 2000, tanara pianista KIRA FROLU este studenta in ultimul an la Academia Regala de Muzica din Londra și a concertat deja in numeroase sali de prestigiu din Europa, ca Wigmore Hall, Milton Court și St. Martin in the Fields - Lo

- Ambasada Ucrainei in Egipt a adresat o scrisoare statului egiptean și ministerului turismului pentru a pastra turiștii ucraineni și a-i gazdui in hotelurile din Egipt din cauza inchiderii spațiului aerian ucrainean. Pe de alta parte și Romania sare in ajutorul Egiptului și-i va primi pe cetațenii egipteni…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este luni, in Bucuresti, de 19,88 cazuri la mia de locuitori, conform Directiei de Sanatate Publica. Aceasta este cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 atinsa pana acum in Capitala.In ziua precedenta, incidenta a fost de 18,05 cazuri la mia de locuitori.Rata…

- Structurile Politiei Romane si ale Jandarmeriei efectueaza, vineri, patru perchezitii domiciliare in cauza privind omorul savarsit in orasul Bolintin Vale din judetul Giurgiu. “Prin perchezitiile domiciliare efectuate se cauta elemente probatorii in cauza administrata de procurorul de caz. Ulterior,…

- Dupa o prima audiere a polițistului care a accidentat mortal o fetița pe trecerea de pietoni din Sectorul 1 din Capitala, procurorul care se ocupa de caz a facut primele declarații. Astfel, s-a aflat ca polițistul nu se afla in misiune, deși avea semnalele luminoase pornite, dar nu și pe cele acustice.…