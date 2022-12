Oameni înghețați de vii în mașini și pe străzi. Bilanțul victimelor furtunii de zăpadă istorice din SUA Statele Unite ale Americii incep sa iși revina ușor, dupa furtuna de miercuri, care a provocat moartea a zeci de persoane. Cel mai multe victime au fost in orașul Bufflo, la granița cu Canada. Impactul „ciclonului bomba” s-a simtit in zona Buffalo si pe aeroporturi, cu sute de mii de pasageri ale caror zboruri au fost anulate. Ninsori abundente, vant, scaderea brusca a temperaturilor. Vremea a a facut ravagii chiar și in regiunile obisnuite cu iernile aspre, vremea rea ​​a facut ravagii, echipele de salvare ramanand uneori blocate. Numai comitatul Erie din New York, unde se afla orasul Buffalo,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

