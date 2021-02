Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații face urmatoarele precizari referitoare la cazul femeii de 32 de ani din Valcea cu suspiciune de paralizie faciala periferica dreapta dupa administrarea celei de a doua doze de vaccin BioNTech Pfizer (Comirnaty) despre care a informat in data de 4 februarie 2021:(1) - potrivit primului…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 18.402 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. In intervalul 31.01.2021 (10:00) – 01.02.2021 (10:00) au fost raportate 67 de decese (31 barbați și 36 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca urmatoarea tranșa de vaccinuri anti-COVID va intarzia. Potrivit informațiilor anterioare, o tranșa de 150.000 de doze trebuia sa ajunga in țara luni, 28 decembrie. In noile condițiile, vaccinul ajunge marți și miercuri, insa nu se mai precizeaza cate doze.…

- RESITA – Dupa vizita la Ministerul Transporturilor, primarul Nelu Popa se declara fericit! Oficialii de la Bucuresti i-au dat unda verde sa faca studiul de fezabilitate si pe calea ferata Timisoara-Voiteni-Moravita! Nelu Popa a facut un scurt bilant al saptamanii precedente, care a debutat cu intruniri…

- Aproape 150 de perchezitii au loc luni dimineata in Bucuresti si in 13 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala, vizat fiind administratorul a sase societati comerciale, anunța new.ro . ”In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, cu sprijinul DGA,…

- Danuț Pop, președintele Partidului Ecologist Roman și senatorul Șerban Nicolae au votat la liceul "Jean Monnet" din București. " Am votat astazi pentru o Romanie a noastra, pentru credința și tradiții, pentru paduri și resurse naturale, pentru o țara suverana sinu o colonie! Am votat…

- Nascut pe 23 noiembrie 1925, in Mahmudia, judetul Tulcea, Gheorghe Calciu Dumitreasa provenea dintr o familie cu 11 copii.In 1945, a absolvit Liceul "Principele Carol" din Tulcea si apoi s a inscris la Facultatea de Medicina din Bucuresti.Pe cand era student in anul II la medicina, in 1948, a luat contact…

- Tazz by eMAG, platforma romaneasca de livrari ultrarapide și Autonom, furnizor integrat de soluții de mobilitate și finanțare, anunța incheierea unui parteneriat prin care restaurantele sunt sprijinite sa iși continue activitatea in contextul restricțiilor impuse de pandemia COVID-19. Parteneriatul…