Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii din Turcia a reținut zeci de persoane responsabile de modul in care au fost construite cladirile care s-au prabușit in urma cutremurului de luni. Printre cei reținuți sunt și antreprenori, scriu CNN și The Guardian.

- Bilanțul catastrofei din Turcia și din Siria este cutremurator. Pana acum sunt deja peste 21.000 de morți și aproape 80.000 de raniți. Iar, mai bine de 1 milion de oameni au ramas fara locuința. Cu toate acestea, pompierii nu și-au pierdut speranța. Peste 100.000 de salvatori din intreaga lume fac…

- Numarul morților din cauza unui cutremur masiv care a lovit Turcia și Siria a crescut marți peste 7.100, au aratat datele oficiale, salvatorii inca cautand supraviețuitori prinși, potrivit AFP. Pana marți seara, agenția pentru managementul urgențelor din Turcia a transmis ca peste 4.500 de oameni au…

- Politia turca a arestat patru persoane pentru mesaje „provocatoare” postate pe retelele sociale in legatura cu seismul de luni, cu o magnitudine de 7,8, care a lovit sud-estul Turciei. Seismul, urmat de replici puternice, a ucis mii de persoane in Turcia si Siria, lasand de asemenea in urma mii de persoane…

- Zeci de adulți și copii sunt blocați la Cabana Capra care a fost lovita ieri noapte de o avalanșa puternica. Autoritațile se chinuie sa intervina de ore intregi, și vor sa afle cum au ajuns atatea zeci de oameni la o cabana catre care drumul era inchis circulației. O avalansa de mari dimensiuni s-a…

- BBC a anuntat ca unul dintre jurnalistii sai a fost arestat in timp ce relata de la protestele de la Shanghai si si-a exprimat ingrijorarea cu privire la modul in care a fost tratat barbatul. “BBC este extrem de ingrijorat cu privire la felul in care a fost tratat jurnalistul nostru Ed Lawrence, care…

- Politia sarba a retinut peste 600 de migranti ilegali in zona localitatilor Horgos si Subotica, in nordul tarii, la granita cu Ungaria, si desfasoara in continuare cautari dupa ce in cursul noptii au avut loc incidente cu focuri de arma intre migranti, transmit vineri Tanjug si HINA. Migrantii retinuti…

- Un barbat inarmat a ucis mai multe persoane intr-un supermarket Walmart marti seara, la Chesapeake, oras din statul american Virginia, au anuntat autoritatile locale, care au precizat ca printre morti se numara si atacatorul, informeaza AFP si EFE. Conform primelor informații, atacatorul s-a sinucis…