- Cod Roșu de canicula a fost anunțat de catre meteorologi pentru București și alte opt județe din sudul și sud-estul țarii pentru zilele de marți și miercuri. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile pot ajunge la 42 de grade. Agenția Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Roșu de canicula,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța un al treilea val de canicula in Romania. Urmeaza un weekend de coșmar, cu temperaturi resimțite de corpul uman de 45 – 46 de grade Celsius. Romania se va confrunta cu al treilea val de canicula: ANM anunța ca temperaturile resimțite ajung la 46 de…

- Romania, ca și Europa de altfel, se afla sub stapanirea unui val de de caldura extrema. Meteorologii au anunțat care este orasul din Romania in care termometrele au aratat 43 de grade Celsius. Va prezentam harta temperaturilor resimtite marti, 18 iulie 2023. In ce localitați din Romania au fost 43 de…

- Meteorologii au revenit cu o atenționare pentru aceasta saptamana. Urmeaza cinci zile de canicula in Romania, care va fi resimțita in majoritatea zonelor din țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat temperaturi care vor depași 35-37 de grade Celsius, in majoritatea regiunilor.

- Meteorologii anunța ca la finalul acestei saptamani, temperaturile maxime se vor apropia de pragul de canicula. In ultimii ani, episoade neobișnuite de caldura au aparut și primavara sau toamna, iar valurile de canicula din timpul verilor au fost mai puternice și au durat mai mult, noteaza Hotnew.ro,…

- Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru București, iar temperatura va ajunge la 31 de grade Celsius. Vantul va sufla slab si moderat, trecator cu rafale de 30...40 km/h dupa-amiaza si seara.In intervalul sambata ora 10.00 - ora 23.00, vremea in Capitala va fi calda si frumoasa, scrie mediafax.ro.…

- Un val de caldura ajunge in Romania, la inceputul saptamanii. Temperaturi de pana la 29 de grade Celsius și ploi Vremea este rece și instabila in acest weekend in toata țara, insa meteorologii anunța ca Romania va fi lovita un val de caldura, care va aduce temperaturi de pana la 29 de grade Celsius…

