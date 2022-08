O zi 'nebună' în Ucraina: Bombardamente în preajma celor mai mari două centrale nucleare, atacuri aeriene ucrainene în Crimeea Noi explozii au rasunat sambata in peninsula Crimeea anexata de Rusia, iar o racheta rusa a lovit o zona rezidențiala dintr-un oraș din sudul Ucrainei, nu departe de o centrala nucleara, ranind 12 civili, au declarat oficiali ruși și ucraineni, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

