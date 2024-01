Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 27 decembrie, in Centrul municipiul Sighetu Marmatiei a avut loc cea de a 55-a ediție a Festivalului de Datini si Obiceiuri de iarna “Marmația”, care a adunat nenumarate cete de colindatori din județ, mai multe zone ale țarii, dar și din Republica Moldova, la care se adauga un public numeros.…

- Municipiul Suceava gazduiește joi, 27 decembrie, Festivalul Internațional al Obiceiurilor de Iarna, un eveniment de referința organizat de Consiliul Județean Suceava in cadrul Programului ,,Craciun in Bucovina”. Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, invita localnicii dar și turiștii…

- Iarna și-a facut simțita din plin prezența și ninsorile au pus stapanire pe mai multe teritorii din țara. Zapada a facut peisaje de vis in mai multe zone, exact ca odinioara. Unde este zapada din belsug, dar și ce avertismente de vreme rea au transmis specialiștii ANM pentru urmatoarele zile. Iarna…

- Seara de dans la Filarmonica Pitești! Vineri, 22 decembrie, a avut loc spectacolul „Poveste de Craciun”, coordonat de coregraful internațional Alfred Schieb. Citește și Spiritul sarbatorilor de iarna a batut și la ușile Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Evenimentul a adus in prim-plan miracolul…

- Directorul prognozei meteo ANM, Florinela Georgescu a anunțat in duminica seara, in direct la Antena 3 CNN, cum va fi vremea in țara noastra de Craciun și Revelion 2023 și la ce ar trebui sa ne așteptam. „In ceea ce privește sarbatorile de iarna, raspunsul cel mai simplu pe care il pot da acum este…

- Toți elevii așteapta cu nerabdare vacanța de iarna pentru a-și petrece timp alaturi de familie, prieteni și, desigur, pentru a primi mult doritele cadouri. Cate zile vor avea elevii liber, aflați in randurile urmatoare. Cand au elevii vacanța de iarna 2023-2024 Pentru toți elevii din invațamantul preuniversitar,…

- Iarna se apropie și meteorologii anunța deja cand ne vom bucura de prima zapada. Saptamana aceasta, vremea va ramane calda. O ușoara scadere se va putea observa joi, insa temperaturile vor crește din nou incepand de vineri. „Pentru zilele urmatoare se preconizeaza in continuare vreme anormal de calda.…

- Dupa o luna octombrie cu temperaturi cu multe peste cele considerate normale pentru aceasta perioada a anului, vremea ar urma sa schimbe foaia. Specialiștii anunța un Craciun cu multa zapada in Romania. A fost emisa prognoza meteo pentru sarbatorile de iarna 2023. Craciun cu zapada in 2023 Dupa o toamna…