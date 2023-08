Campioana Romaniei, Farul Constanța, deținatoarea Cupei și a Supercupei, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, dar și vicecampioana FCSB au evoluat, in aceasta seara, in prima manșa a turului 3 din Conference League. Farul a fost singura formație victorioasa. La Ovidiu, trupa antrenata de Gheorghe Hagi s-a impus cu 3-0 in fața celor de la Flora Tallinn (Estonia), dupa golurile marcate de Alibec (min. 48), Budescu (min. 80) și Queiros (min. 90+5). La Sfantu Gheorghe, Sepsi OSK a terminat la egalitate meciul cu Aktobe, din Kazahstan, 1-1. Oaspeții au deschis scorul in minutul 65, iar covasnenii au egalat in…