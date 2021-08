Stiri pe aceeasi tema

- La finele saptamanii trecute, Foresta Suceava a disputat primele doua partide amicale ale pregatirii de vara. Noul antrenor al gruparii sucevene, Ionuț Moșteanu a dorit sa verifice noii jucatori aduși la formația alb-verde. In primul meci, disputant pe stadionul ”Constantin Jamaischi” s-au intalnit…

- Cel mai mare dintre eroii populari spanioli, cavaler și cuceritor, spaima maurilor, credincios aparator al Spaniei creștine. Aceasta este legenda lui Roderigo Diaz de Bivar, cunoscut in istorie sub numele de El Cid (Cidul). El Cid a fost, de fapt, un soldat mercenar, care a luptat și pentru mauri, și…

- La scurt timp dupa miezul nopții, la Fossalta, pe frontul din Piave, in nordul Italiei, un obuz de mortier austriac a explodat in apropierea unei ferme izolate care servea drept cantina pentru soldații italieni. Printre victime a fost și un șofer american de la Crucea Roșie, pe nume Ernest Hemingway,…

- Harta Parisului este, practic, un monument dedicat imparatului Napoleon. Aproape 30 de strazi poarta numele generalilor sai, Avenue de la Grand Armee amintește de armata sa, Arondismentul 6 se mandrește cu Rue Bonaparte, o strada pe care a locuit a fost rebotezata Rue de la Victoire, iar intreaga glorie…

- In ultima etapa a turului de campionat in cadrul Diviziei Naționale de rugby, CSM Bucovina Suceava va primi pe stadionul ”Unirea” vizita echipei CSM Galați. Dupa o prima parte de campionat dificila in care nu a beneficiat aproape la niciun meci de lotul complet, antrenorul jucator Marcel Crețuleac iși…

- In acest debut de sezon competițional, CSM Bucovina Suceava și-a valorificat de fiecare data avantajul terenului propriu. In cele cinci etape disputate in cadrul Diviziei Naționale de rugby, formația suceveana a caștigat ambele partide jucate pe terenul ”Unirea”, cu RC Gura Humorului și CSU Alba Iulia.…

- Fostul consilier județean Cornelia Maria Ursachi susține ca intre Spitalul Nou și Spitalul Vechi din Suceava ar fi absolut necesara construirea unui pasaj subteran. In opinia sa, investiția nu este foarte costisitoare și ar putea fi realizata in mai puțin de un an cu materiale de construcții din prefabricate.…

- Vreme frumoasa și pentru prima data in acest an cațiva spectatori fideli pe stadionul ”Unirea” la meciul de la finele saptamanii trecute dintre CSM Bucovina Suceava și CSU Alba Iulia. Partida a contat pentru etapa a V-a a Diviziei Naționale de rugby. Gazdele, pregatite de antrenorul-jucator Marcel Crețuleac,…