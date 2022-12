Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Iranului, Mohammad Jafar Montazeri, a anuntat ca Politia moravurilor a fost desfiintata de autoritatile competente, a informat duminica agentia de presa Isna, transmite news.ro. "Politia moravurilor nu are nimic de-a face cu justitia", a spus Montazeri sambata seara. "Politia moravurilor…

- Mai mulți agenți de informații francezi au fost arestați in legatura cu protestele din Iran, a declarat miercuri ministrul de interne al acestui stat, in contextul in care persista demonstrațiile antiguvernamentale care au dus la o creștere a tensiunilor cu Occidentul, scrie G4Media. Republica Islamica…

- Autoritațile de la Teheran, care au invinuit „dușmanii straini” pentru protestele care au cuprins țara dupa moartea unei femei aflate in custodia poliției moravurilor, a arestat noua cetațeni europeni pentru rolul lor in revoltele sociale, a anunțat vineri Ministerul de Informații, relateaza Reuters…

- Iranienii care traiesc in Turcia au protestat joi (29 septembrie), impreuna cu activiști turci, in fața consulatului Iranului din Istanbul, fața de moartea lui Mahsa Amini. Mulțimea a scandat sloganuri și a afișat bannere, fiind solidara cu protestatarii antiguvernamentali din Iran. Demonstrația din…

- Asistenta umanitara britanica-iraniana, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, s-a filmat cum s-a tuns, taindu-și parul, in sprijinul protestelor din Iran pentru moartea unei tinere aflate in custodia poliției.Moartea lui Mahsa Amini, o tanara de 22 de ani, care a decedat in arest dupa ce a fost arestata de poliția…

- Tulburarile sociale din Iran, declanșate de moartea unei femei reținute de poliția moravurilor, s-au transformat in confruntari violente. Protestele, aflate acum la a șaptea zi, continua și in multe orașe, iar activiștii spun ca opt protestatari au fost impușcați in cursul nopții, in timp ce publicațiile…