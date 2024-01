O veste proastă pentru toți cei care au credite Inflatia din zona euro s-a accelerat conform asteptarilor luna trecuta, sustinand argumentul Bancii Centrale Europene (BCE) de a mentine ratele dobanzilor la niveluri maxime record o perioada de timp, chiar daca pietele au continuat sa parieze pe o scadere rapida a costurilor indatorarii, transmite Reuters. Inflatia in blocul celor 20 de tari a ajuns la 2,9% in decembrie, de la 2,4% in noiembrie, aproape de asteptarile de 3,0%, in principal din cauza factorilor tehnici, cum ar fi sfarsitul unor subventii guvernamentale si preturile reduse ale energiei. Datele sunt in conformitate cu predictia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

