O veste proastă pentru Moldova. Integrarea în UE nu vine curând Europarlamentarul Corina Cretu, fost comisar european, afirma ca in prezent, nu exista o procedura rapida privind admiterea unui stat in Uniunea Europeana, pentru acest lucru fiind nevoie ca liderii de stat si de guvern sa decida daca vor modifica criteriile de aderare, fapt care sa permita o aderare mai rapida. Cretu crede in „reunirea” Romaniei cu Republica Moldova in cadrul Uniunii Europene, considerand periculoasa o unire a celor doua tari prin redefinirea granitelor. „Ucraina, ca si Republica Moldova si Georgia, au teritorii pe care au fost stationate trupe rusesti, asa-numitele conflicte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

