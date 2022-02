O veste extraordinară! “Celulele CAR-T pot vindeca pacienții cu leucemie” La doua persoane cu leucemie boala a intrat in remisie la peste un deceniu dupa ce au fost perfuzate cu celule CAR-T, celule imunitare care au fost modificate intr-un laborator, arata un nou studiu. Descoperirile sunt un semn ca aceasta abordare ar putea fi o terapie pe termen lung pentru leucemie – iar unii cercetatori o descriu ca un posibil remediu, scrie CNN . Receptorul antigen himeric sau terapia cu celule CAR-T poate fi un “tratament curativ” pentru leucemia limfocitara cronica, au transmis cercetatorii care au vorbit despre aceste descoperiri intr-o conferința de presa din aceasta saptamana.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

