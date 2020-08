Stiri pe aceeasi tema

- Alocarea masiva a resurselor bugetare spre investitii, nu spre cheltuieli neproductive, garanteaza o economie cu crestere mare neinflationista in viitor, a scris marti, pe Facebook, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Am promis investitii si asta am facut. Exista o singura solutie de a iesi din criza:…

- ”Investitiile reprezinta singura solutia pentru a genera crestere economica cu preturi stabile pe termen lung si locuri de munca in sectorul privat”, afirma ministrul Finantelor. ”Am continuat sa investim MASIV si in luna iunie si se vede. 16.1 miliarde lei cheltuiti pe investitii in primele 6 luni…

- Prim-ministrul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, au prezentat, luni, la consultarile avute cu reprezentantii Asociatiei Nationale a Exportatorilor si Importatorilor din Romania (ANEIR), la Palatul Victoria, un nou mecanism de garantare a creditelor, instrument care sa asigure capital…

- Ikea Romania a anuntat autoritatile de la Bucuresti despre intentia de a nu folosi suma de 858.504 lei necesara platii somajului tehnic pentru perioada 17 martie - 12 iunie, in conditiile in care rezultatele companiei au fost mai bune decat se asteptau, scrie luni ministrul Finantelor, Florin Citu,…

- Expertii PSD au vandut tara pe nimic in ultimii 30 de ani si au privatizat un numar de companii pentru ca tot ei sa le capuseze, scrie ministrul Finantelor, Florin Citu, vineri seara, pe pagina sa de Facebook. "Romanii trebuie sa stie, pentru ca Ciolacu se face ca a uitat, care este istoria privatizarilor…

- O parte dintre masurile de inlesnire economica luate in timpul pandemiei pentru a veni in ajutorul companiilor, dar și a persoanelor fizice și care urmau sa expire la sfarșitul lunii iunie vor fi prelungite pana la 25 octombrie, a anunțat Florin Cițu.

- Copreședintele Platformei Social Liberale (PSL), Ilan Laufer, l-a ironizat miercuri, pe Facebook, pe ministrul Finanțelor, Florin Cițu."Sunt total de acord cu tine, Cițule: “Acțiunile PSD in Parlamentul Romaniei reprezinta TERORISM economic”. Da, dar nu cele de ACUM, ci cele de ATUNCI,…