Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Gheboasa și Dorian Popa, o alta „vedeta“ cu mii de urmaritori printre copii și adolescenți a devenit subiect de știre dupa ce a intrat in atenția poliției. Este vorba despre trapperul cunoscut in mediul online sub pseudonimul Yakki (19 ani), care și-a rupt in bataie prietena.

- O vedeta de la noi a fost blocata in avion timp de doua ore și jumatate. Blondina a trecut prin momente de panica, dupa ce aeronava cu care trebuia sa zboare, a avut o defecțiune. De ce a ales aceasta sa continue calatoria și nu a renunțat la zbor.

- Alina Apostol a primit o sentința de 13 ani și jumatate pentru frauda, in China. A fost arestata in urma cu cinci ani, iar autoritațile din Romania nu au facut niciun demers pentru a o aduce inapoi in țara. Femeia in varsta de 33 de ani traiește un adevarat calcar, iar condițiile sunt inumane.

- O vacanța cu prietenele s-a lasat cu urmari destul de urate pentru Iasmina Halas. Blondina s-a confrunat cu grave probleme de sanatate și a fost nevoita sa stea la pat. Ce a pațit și cum s-a intamplat totul.

- Florentina Liliana Gidea va trebui sa stea in inchisoare aproape cinci ani. Ea mai fusese condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru aceeași fapta. La fiecare termen de judecata, femeia a aparut in fața magistraților imbracata in veșmantul tradițional musulman atribuit femeilor

- Jurnalista Marina Ovsiannikova, cunoscuta dupa ce a manifestat impotriva ofensivei ruse in Ucraina la o televiziune rusa de stat, a fost condamnata - in alt dosar - la opt ani si jumatate de inchisoare, in contumacie, deoarece a criticat armata, anunta miercuri un tribunal rusesc, relateaza AFP, potrivit…

- Cel mai ghinionist caștigator la Loto din Romania a fost urmarit de probleme de cand a incasat premiul cel mare. Povestea lui este tulburatoare. Cel mai ghinionist caștigator la Loto din Romania a fost urmarit de mari probleme. A caștigat in anul 2008 suma de 3.8 milioane de euro la Loto 6 din 49, iar…