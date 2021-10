Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul anului universitar 2021-2022 la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) marcheaza și finalul unei campanii de admitere de succes in vara și toamna aceasta. „Remarcam cu mare bucurie faptul ca UVT dovedește reale calitați de universitate magnet, atat pentru studenții proveniți din intreaga…

- Inceputul anului universitar 2021-2022 la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) marcheaza și finalul unei campanii de admitere de succes in vara și toamna aceasta. Despre bilanțul admiterii 2021, rectorul UVT, Prof. Univ.Dr. Marilen Gabriel Pirtea subliniaza: „Remarcam cu mare bucurie…

- Dupa un 2020 in care comertul online a crescut accelerat, atat in Romania cat și la nivel global, fiind impulsionat și de restricțiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19, anul 2021 vine și el cu evoluții destul de bune pentru industrie, in opinia lui Cristi Movila, Growth Leader Eastern…

- Canalys a lansat raportul pieței globale al producatorilor de smart band-uri pe trimestrul al doilea din 2021, in care Xiaomi s-a clasat pe primul loc, cu o cota de 20% și o creștere la un an la altul de 3%, depașind Apple. Xiaomi este pe prima poziție a producatorilor de smart band-uri și in Europa…

- ”Vanzarile de sisteme PC au crescut, anul acesta, cu peste 50%, pe fondul cererii mai mari pentru astfel de produse, ca raspuns la necesitatea de sisteme cu putere mai mare de calcul, in contextul muncii de acasa, dar si pe fondul evolutiei pietei de gaming si a vanzarilor mai mari de jocuri”, anunta…

- Aegon Romania a inaintat o poziție in topul celor mai mari asiguratori de viața de pe piața locala, in primul trimestru (T1) din 2021, clasandu-se pe locul al șaptelea. Compania a incheiat primele trei luni ale anului in curs cu un total al primelor brute subscrise de 36,8 milioane lei (7,46 milioane…

- ”Teilor, lantul de magazine de bijuterii de lux cu prezenta in regiunea Europei Centrale si de Est, inregistreaza vanzari record de 88 de milioane de lei in primele sase luni ale anului 2021 si raporteaza o crestere cu 116% a cifrei de afaceri fata de 2020 si cu 46% mai mult comparativ cu aceeasi perioada…

- Dacia Sandero a reușit sa devina și in Germania lider al pieței, pe clasa B, in segmentul clienților persoane fizice, in iulie, in contextul in care Germania a traversat o luna de declin al inmatricularilor de autoturisme. Dacia Sandero a reușit sa puncteze și in Germania, in luna iulie, chiar daca…