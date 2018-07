Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții S.C. Construcții Feroviare Mureș S.A. au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației despre faptul ca in perioada 16 iulie – 21 iulie vor efectua lucrari de amenajare a trecerii de cale ferata pe ruta Episcopia Bihor – Halmeu și a drumului DN1C Halmeu…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației, sub coordonarea procurorului DIICOT – Biroul Teritorial Maramures, impreuna cu lucratori din cadrul Direcției Generala Anticorupție, au efectuat 18 percheziții pe raza judetelor Maramures, Bistrita-Nasaud si Suceava, intr-o cauza vizand destructurarea…

- Institutiile Ministerului Afacerilor Interne care activeaza in domeniul ordinii si sigurantei publice s-au unit intr-un demers de informare a elevilor cu privire la prevenirea victimizarii si a delincventei pe perioada vacantei de vara. In 15 iunie, reprezentanti ai Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Institutiile Ministerului Afacerilor Interne care activeaza in domeniul ordinii si sigurantei publice s-au unit intr-un demers de informare a elevilor cu privire la prevenirea victimizarii si a delincventei pe perioada vacantei de vara. Ieri, 14 iunie, reprezentanti ai Inspectoratului de Politie al…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma mai multor actiuni pe linia combaterii contrabandei, 21.000 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 245.900 lei. O parte din ele au fost…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma mai multor actiuni pe linia combaterii contrabandei, 21.000 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 245.900 lei. Ieri, 8 iunie a.c., in jurul…

- La data de 23 mai 2018 procurorii DIICOT B. T. Maramures impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au efectuat un numar de 16 perchezitii domiciliare pe raza judetului Maramures, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional…

- Marti dimineata, in Vama Halmeu, timpul de asteptare pentru fiecare camion care incerca sa iasa din tara era de aproximativ 60 de minute. Aceeasi perioada au avut-o de petrecut in cabine si cei care au dorit sa paraseasca teritoriul tarii prin Vama Siret. Din pricina cozilor, cele doua…