Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Marian Grigoras a informat ca in judetul Iasi s-au ocupat peste 17.000 dintre locurile de vaccinare disponibile pana pe 31 ianuarie. Potrivit sursei citate, pentru etapa a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 in judetul Iasi s-au ocupat pe platforma https://vaccinare-covid.gov.ro/ , pana in…

- Ministerul Educației face publice rezultatele primei etape de consultare cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din invatamant, cu precizarea ca raportarea din care au rezultat procentele de disponibilitate s-a facut incluzand și persoanele care nu s-au pronunțat in niciun fel…

- Seychelles isi propune sa devina prima tara din lume care isi vaccineaza anti-COVID-19 cel putin 70% din populatia adulta, a anuntat duminica presedintele Wavel Ramkalawan, odata cu debutul campaniei de vaccinare in arhipelagul est-african cu 96.000 de locuitori, transmite dpa, potrivit Agerpres.…

- Potrivit sursei citate, cel mai probabil scenariu este ca cele 3 cadre medicale sa se fi contaminat intre momentul ultimei testari și cel al vaccinari, fara sa prezinte insa simptome,Campania de vaccinare impotriva COVID-19, in randul personalului medical din Timisoara si din judetul Timis, continua.…

- Fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, dr. Carmen Dorobat, a declarat ca s-a infectat cu noul coronavirus la cateva zile dupa ce s-a vaccinat. Dr. Carmen Dorobat a declarat, pentru AGERPRES, ca s-a vaccinat pe 27 decembrie iar de cateva zile a inceput sa prezinte forme usoare ale…

- Ministerul Educatiei solicita inspectoratelor scolare o informare corecta si completa din perspectiva educatiei pentru sanatate/campaniei de vaccinare, informeaza un comunicat semnat de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, in perspectiva incheierii semestrului…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupa, pentru al cincilea an consecutiv, prima pozitie in tara in Metarankingul Universitar-2020, dat publicitati de Asociatia Ad Astra a Cercetatorilor din Romania ( https://ad-astra.ro/ ), care stabileste ierarhia universitatilor din Romania in functie…

- Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" impreuna cu celelalte trei biblioteci centrale universitare din Bucuresti, Iasi si Timisoara, reprezinta piloni importanti pentru invatamantul universitar din Romania. Aceste institutii apartin direct de Ministerul Educatiei si deservesc cu prioritate…