Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii din Neamț intervin joi seara pentru salvarea unui turist aflat in hipotermie, in Munții Ceahlau, la 1.600 de metri. Zaapada masoara 15 centimetri și sunt minus 6 grade, anunța MEDIAFAX.Citește și: Gabriela Firea ataca: Nu am intalnire secrete in PSD . Salvamont Neamț…

- Un barbat care lucra ca muncitor la o exploatatie forestiera din Masivul Grințieș, ranit grav dupa ce un arbore doborat s-a prabusit peste el, a fost coborat de pe munte, miercuri, de salvamontiștii din Neamț, anunța MEDIAFAX.Citește și: Atenție! Legea construcțiilor ar putea fi modificata…

- Temperaturile in scadere accentuata din ultimele 48 de ore au fost insotite, la altitudini mari, de ninsoare. Daca vineri, 4 octombrie, la inaltimi de peste 1.600 de metri a inceput sa cada lapovita, de sambata, in unele zone din Carpatii Orientali si Meridionali, aceasta s-a transformat in ninsoare.…

- Salvamontiștii maramureșeni au salvat viața unei tinere care s-a aventurat pe un traseu din proximitatea municipiului Baia Mare. Turista de 19 ani aflata in drumetie pe partia Moski, in coborare de la Mogosa a alunecat si in cazatura a suferit traumatisme multiple , cranian cu pierdere de cunostinta,…

- Salvamontistii din Sibiu intervin, duminica, pentru a recupera o turista din zona varfului Buda din Muntii Fagaras, care a cerut ajutor intrucat este epuizata si are o stare generala alterata si frisoane. O alta interventie este a salvamontistilor din Paltinis, care se deplaseaza in zona Guga Mare…

- Salvamontiștii din Bușteni au recuperat o turista in varsta de 70 de ani epuizata fixic, care s-a incapațanat sa urce pe Varful Omu din Munții Bucegi, scrie Mediafax.Salvamontiștii spun ca femeia de 70 de ani a plecat luni, alaturi de soțul ei, de la Piatra Arsa. Cand au ajuns la Babele, barbatul…

- Un biciclist a fost grav ranit in Masivul Ceahlau, in timp ce cobora pe munte. Tanarul de 26 de ani a suferit un accident, in urma caruia are leziuni serioase la cap. Salvamontiștii au intervenit duminica in zona Izvorul Muntelui și l-au coborat la baza, de unde a fost preluat de un echipaj SMURD. Biciclistul…

- Salvamontiștii din Neamț au intervenit, astazi, pentru acordarea primului ajutor și transportul unei persoane accidentate in zona Izvorul Muntelui. Este vorba despre un ciclist de 26 de ani din Bacau, care a fost preluat de EPA SMURD de la Baza Salvamont Durau. Victima a suferit un accident in timp…