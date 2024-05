ASF retrage autorizaţia unuia dintre cei mai importanţi brokeri Anul trecut, brokerul a castigat o licitatie pentru Armata pe 3 ani. De asemenea, Profit.ro a anuntat la inceputul anului ca FAST Brokers a castigat, din postura de unic ofertant, politele de viata pentru militarii din Fortele Navale, polita valabila pana la 27 octombrie 2025. In luna februarfie, presa a reltata ca patronul unei firme de brokeraj in domeniul asigurarilor este urmarit penal pentru infractiuni de instigare la frauda informatica in forma continuata si uz de fals in forma continuata, cu acuzatia ca si-ar fi pus angajatii sa introduca date nereale in platforma Webtool cu privire la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

