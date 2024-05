Autoritatea de Supraveghere Financiara a retras autorizatia de functionare a FAST Brokers, intr-un context in care seful companiei a fost arestat preventiv pentru infractiuni de instigare la frauda informatica si uz de fals in forma continuata, dupa ce si-a pus angajatii sa introduca date nereale in platforma Webtool cu privire la autovehicule care apartin ISU Bucuresti-Ilfov. ASF a invocat opt nereguli in activitate si probleme procedurale de inlocuire a CEO-ului. Faptele puteau atrage o suspendare temporara a activitatii, dar ASF s-a uitat si la istoricul firmei si a preferat sa mearga direct…