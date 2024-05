Stiri pe aceeasi tema

- Basescu considera ca retragerea ajutorului oferit de Romania pentru Ucraina ar fi o greșeala.„Ar trebui sa judece prioritațile CSAT-ul și anume opțiunea intre a participa la efortul de a-i opri pe ruși sau a nu participa la acest efort. Cred ca ar fi o mare greseala a Romaniei cu atat mai mult cu cat…

- Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat, duminica, la Digi 24, ca presedintele SUA, Joe Biden, i-a transmis omologului sau roman Klaus Iohannis ca nu poate sa il faca secretar general NATO si a fost de parere ca ar fi o greseala ca Romania sa nu livreze un sistem Patriot Ucrainei, deoarece optiunea…

- Ii ajutam pe ucraineni? Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, a spus presedintele Klaus Iohannis la Washington, saptamana trecuta. „Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel,…

- Klaus Iohannis se angajeaza sa ramana in lupta pentru funcția de șef al NATO, in ciuda sprijinului acordat lui Mark Rutte de catre SUA. Șeful statului Klaus Iohannis a declarat ca nu iși va retrage candidatura pentru funcția de secretar general al NATO și nici nu va negocia alte poziții la nivel european.…

- Sondajele din ultimul an sugereaza ca niciunul dintre șefii partidelor din Romania nu este suficient de pregatit pentru a prinde trenul spre Cotroceni, fiindca oamenii vor altceva, informeaza Deutsche Welle. O cercetare sociologica recenta arata ca Traian Basescu este considerat cel mai bun președinte…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, chiar in timp ce toți liderii PPE sunt la Congresul de la București, ca in opinia sa, președintele Klaus Iohannis ar fi potrivit pentru a deveni președinte al Consiliului European. In prezent, președintele Consiliului European este Charles Michel. ”Imaginea…

- Europarlamentarul roman a raspuns intrebarilor reporterilor despre șansele actualului președinte al Romaniei de a ocupa o funcție inalta europeana dupa incheierea mandatului sau:Reporter - Klaus Iohannis a fost vehiculat initial pentru functia de inalt reprezentant al Uniunii Europene politica externa.…

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, continua sa se opuna aderarii complete a Romaniei la Spațiul Schengen. El și-a anunțat, din nou, aceasta poziție, in cadrul unei dezbateri Schengen privind Romania și Bulgaria, organizata la Innsbruck. Potrivit publicației Oberosterreichisches Volksblatt,…