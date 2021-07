O treime din personalul medical din spitalele din Neamț s-a vaccinat complet Cadrele medicale care lucreaza in spitalele din județul Neamț s-au vaccinat in proporție de 34%, potrivit statisticii realizate de Direcția de Sanatate Publica Neamț. Cei mai mulți din cei vaccinați anti covid sunt medici (64%), in vreme ce asistenții medicali vaccinați reprezinta 36,5%. Potrivit datelor extrase din registrul electronic de vaccinari, sunt 3.169 de persoane care iși desfașoara activitatea in domeniul sanatate și social vaccinate cu schema completa. Pana astazi, 25 iulie, datele arata ca 78.055 de nemțeni s-au vaccinat cu schema completa, iar 41,52 % dintre aceștia locuiesc in mediul… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

