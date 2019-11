O tornadă a făcut prăpăd în Grecia. Ce au surprins camerele de supraveghere VIDEO Panouri de aluminiu si bucati din acoperis au fost smulse de vartej si purtate pe o distanta de sute de metri. De asemenea, mai multe geamuri au fost facute bucati. 60 de lucratori se aflau in fabrica in momentul in care a lovit tornada, dar din fericire, nimeni nu a fost ranit. In iulie, o tornada a provocat moartea a șapte oameni, printre care și doi romani, și ranirea altor 120, majoritatea turiști, in stațiunile din peninsula Halkidiki. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

