O tiganca vindea seminte Pe o strada, o tiganca batrana vindea seminte cu 5 lei cornetul. Un tanar care trecea in fiecare zi pe acolo ii lasa cei 5 lei, dar nu-si lua niciodata cornetul. Intr-o dimineata, tiganca il opreste, incercand sa-i spuna ceva, dar tanarul merge grabit mai departe, zicand din mers: – Vrei sa ma intrebi de ce nu iau niciodata semintele? – Nuu, nuu… Vreau sa-ti spun ca s-au scumpit la 7 lei! Articolul O tiganca vindea seminte apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

