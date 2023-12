O taxă pe avere în UE şi sfârşitul capitalismului în SUA, între ”predicţiile scandaloase” ale Saxo Bank pentru 2024 In timp ce 2024 de apropie, banca daneza de investitii a sugerat ca lumea se afla intr-un ”punct de inflexiune, drumul familiar al ultimului deceniu se apropie de sfarsit”. Predictiile se concentreaza pe ”o serie de evenimente improbabile, dar subapreciate” care, daca ar avea loc, ”ar trimite unde de soc pe pietele financiare”. Prognozele nu sunt reprezentative pentru opiniile oficiale ale bancii. ”Totul este sa provoace procese de gandire si ceea ce am descoperit in ultimii 21 de ani este ca consiliilor le place atunci cand fac planificare anticipata, bancilor centrale le place pentru reducerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea Ucrainei la UE starnește mare ingrijorare in randul fermierilor din statele membre, care ar urma sa primeasca subvenții mai mici cu 20%. Ar fi o „catastrofa” pentru agricultura europeana, susțin sindicaliștii francezi, revoltați de faptul ca ucrainenii nu „joaca” dupa aceleași reguli. In plus,…

- Primele patru partide de la Campionatul Mondial de handbal feminin s-au disputat, miercuri, in grupele C si G. Nationala Romaniei va debuta vineri, chiar de Ziua Nationala, cu reprezentativa Chile.Rezultatele inregistrate miercuri sunt: Grupa C: Coreea de Sud - Austria 29-30 si Norvegia-Groenlanda…

- Fortele de politie din Ucraina, Franta, Germania, Norvegia si Statele Unite au arestat un tanar de 32 de ani, suspectat ca este șeful unei bande de hackeri care opereaza in Ucraina. Teroriștii cibernetici foloseau atacuri ransomware și au extorcat victime din 71 de țari, de sute de milioane de euro,…

- Fortele de politie din Ucraina, Franta, Germania, Norvegia si Statele Unite l-au arestat, intr-un efort comun, pe liderul unei retele de hackeri care opereaza din Ucraina si care s-a aflat in spatele unor atacuri cibernetice menite sa extraga sute de milioane de euro de la victimele

- Presedintele principalului sindicat agricol francez (FNSEA), Arnaud Rousseau, a declarat, miercuri, intr-un interviu acordat presei regionale din Franta, ca intrarea Ucrainei in UE ar fi o „catastrofa” pentru agricultura europeana. Reacția vine dupa ce Comisia Europeana a recomandat deschiderea negocierilor…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, 16 octombrie, cu pana la 6,5%, dupa ce saptamana trecuta au inregistrat un avans de peste 40%, traderii urmarind prognozele meteo favorabile si eforturile internationale de a tine sub control conflictul din Orientul Mijlociu, transmite…

- 21 de oameni au murit marți seara intr-un autocar prabușite de pe un pod la Mestre, langa Veneția, iar alți 15 sunt raniți, opt dintre ei in stare grava, scrie portalul italian de știri FanPage, care ofera și detalii cutremuratoare despre victime.Ultima victima decedata scoasa din autocar a fost șoferul…

- Editie Speciala Radar Geopolitic cu Loara Stefanescu, jurnalist senior TVR, joi seara, la TVR INFO. Invitați: generalul in rezerva Mircea Mindrescu, fost comandant NATO, analistul politic Alexandru Lazescu, Mihai Duta, jurnalist Newsweek.