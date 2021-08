Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de handbal Romaniei si-a aflat adversarele din prima faza a preliminariilor Campionatului Mondial din 2023, al carui turneu final va fi gazduit de Suedia și Polonia. Conform tragerii la sorti de la Viena, efectuata joi, 19 august, tricolorii vor juca in grupa a 3-a preliminara, alaturi…

- Campionatul Uniunii Europene s-a desfașurat anul acesta la Mureck, in Austria. Orașul Targu Mureș a fost reprezentat prin participarea șahiștilor Butuza Ștefan-Aurelian și Olariu Chiluț Sofia care s-au intors invingatori obținand doua medalii. Butuza Ștefan-Aurelian a obținut locul II la categoria 10…

- In perioada 13 – 15 August, Uzina Foto ne invita sa avem parte de arta gastronomica Thailandeza, eveniment organizat de "Thai Kitchen". Bucataria thailandeza este deosebit de jucaușa și inovatoare. Felurile de mancare sunt preparate cu grija pentru a stimula toate simțurile, cu gusturi contrastante,…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au publicat vineri, 6 august, pe pagina de Facebook a instituției, o lista care conține tipurile de vaccin impotriva COVID-19 disponibile in centrele de vaccinare din județul Mureș. (Redacția) Post-ul Ce vaccinuri anti-COVID-19 sunt disponibile…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a modificat lista țarilor și teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, care va intra in vigoare din 1 august. Grecia și Irlanda trec din zona galbena, in zona roșie, incepand de duminica. Totodata, Franța, Belgia și Israel trec in zona galbena. Principalele…

- Redacția și administrația cotidianului Zi de Zi il felicita pe Ovidiu Georgescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, care astazi, 12 iulie, adauga inca o floare in frumosul buchet al vieții. Cu acest prilej deosebit, ii transmitem sarbatoritului zilei de astazi cele mai sincere urari de sanatate,…

- Redacția și administrația cotidianului Zi de Zi il felicita pe senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș, care marți, 22 iunie, adauga inca o floare in frumosul buchet al vieții. Cu acest prilej…

- Timpurile ne obliga sa facem schimbari in ceea ce privește energia pe care o folosim. Intr-un interviu acordat recent cotidianului Zi de Zi, primarul comunei Balaușeri, Varga Andras Adorjan, a specificat faptul ca in bugetul local de anul acesta este cuprinsa o suma pentru realizarea unui studiu de…