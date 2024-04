Euro s-a apropiat la 0,2 bani de maximul istoric

Stiri pe aceeasi tema

- Afirmația facuta de oficialii de la Teheran ca nu mai urma un nou atac asupra Israelului și intarzierea unui raspuns armat din partea Ierusalimului a calmat intr-o anumita masura piețele internaționale iar plasamentele in activele considerate drept „refugii" precum dolarul american, aurul, francul elvețian…

- Prima aeronava Schengen care aterizeaza azi, pe Aeroportul Internațional din Baia Mare vine din Franța in jurul amiezii și tot atunci, dupa aproximativ o jumatate de ora va face cale intoarsa spre Paris, insa polițiștii de frontiera ii vor intampina pe pasageri in incinta aeroportului și nu la ghișee.…

- Andreea Marin a vorbit despre momentele grele care au facut-o sa se apropie de credința. Vedeta nu și-a pierdut niciodata speranța, indiferent de situație. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars!

- Decalajul salarial dintre femei si barbati continua sa fie ridicat in tara noastra, respectiv de aproape 22 la suta in favoarea barbatilor, releva o analiza realizata de PricewaterhouseCoopers Romania. Totusi, acest decalaj a scazut, anul trecut, cu 1,7 puncte procentuale fata de 2022. Cele mai importante…

- Parlamentarii din mai multe comisii au dat unda verde proiectului care interzice vanzarea bauturilor energizante minorilor, iar legea ar putea ajunge la vot in urmatoarele zile. Inițiat in toamna anului 2023, proiectul are la baza analize ale Institutului Național de Statistica, ce arata ca 30% dintre…

- Oligarhul fugar Ilan Sor, condamnat in dosarul fraudei bancare de un miliard de dolari din Republica Moldova si dat in cautare internationala, nu exclude posibilitatea de a se muta din Israel - tara unde s-a refugiat - in Federatia Rusa, unde are familia, a declarat el pentru agentia rusa RIA, preluata…

- Poliția Romana se confrunta cu un val istoric de pensionari din toate structurile. Aproape 4 mii de angajați au renunțat anul trecut la uniforme și au preferat sa-și caute un alt loc de munca, in timp ce iau și pensie. Cei mai multi, spun sindicaliștii, au fost in luna decembrie, dupa ce și-au dat seama…