Polițiștii din Spania se lauda ca au dat de capatul unui caz, aparent teribil, in mai puțin de 24 de ore. Bravo lor, ce sa mai zici la asta! A fost așa: o femeie din Insulele Canare, Tenerife, a primit un filmuleț in care se arata ca fiica ei, in varsta de 30 de ani, este rapita și schingiuita. Saraca, e legata, plina de sange, cu caluș in gura! Și, desigur, speriata, caci, in imagini, fiica umflata de plans apare spunandu-i mamei sale: „Daca vrei sa ma mai vezi in viața, platește”. Rapitorii și schingiuitorii cereau 50.000 de euro. N-am pus ghilimele la rapitori și schingiuitori, ca sa las povestea…