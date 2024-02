O tânără profesoară reprezintă România la Miss World 2024, în India Romania va fi reprezentata la concursul Miss World 2024, care se va desfașura in perioada februarie-martie, in India, de Ada-Maria Ileana, o tanara profesoara de 26 de ani. Nu este prima participare intr-un concurs de frumusețe pentru Ada, ea avand mai multe titluri in palmares, printre care Miss Worl Romania 2023 și Miss Internațional Romania 2022. „Sunt extrem de onorata sa reprezint din nou Romania, de data aceasta la Miss World, dar este și o mare responsabilitate, caci țara noastra revine dupa 6 ani la aceasta competiție. Ma simt mai pregatita ca niciodata pentru aceasta provocare, chiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

