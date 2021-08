Stiri pe aceeasi tema

- O mama din Venezuela, data disparuta in luna februarie a acestui an, a fost gasita fara suflare și mutilata in propriul frigider, in casa ei din Santiago Marino. Ana Gabriela Medina Blanco, in varsta de 19 ani, era intr-o poziție fetala, cu mainile legate, iar pe trup puteau fi observate 50 de rani…

- Dupa aproximativ doua ore de cautari, tanara a fost gasita de scafandri. Medicii au incercat sa o resusciteze, insa fara rezultat. La fata locului au ajuns de urgența mai multe ambulanțe, pompieri cu doua barci de salvare și un echipaj de scafandri.

- Alarma a fost data joi seara, in jurul orei 9.30. Raisa Florentina, in varsta de 5 ani si 7 luni, a disparut de acasa, din localitatea Gavanesi, comuna Sageata. Parintii ei au sunat la 112 si imediat a...

- Sute de polițiști și jandarmi au rascolit zona, ajutați de caini de urma si de un elicopter. Operațiunea s-a desfașurat si pe timp de noapte. Pentru ca locuința copilei se afla in apropierea raului Buzau, in zona a fost adusa și o barca pneumatica pentru cautari, iar un elicopter MAI a survolat zona.…

- Deznodamant tragic, in cazul dispariției Raisei. Astazi, cadavrul a fost zarit de un polițist din elicopter, in albia raului Buza, in județul Braila. „In cadrul activitaților de cautare din cursul acestei zile, in urma survolarii spațiului aerian, a fost observata pe cursul raului Buzau, in județul…

- Ministrul Lucian Bode a anuntat, vineri, la Zalau, decesul unei fetite de 3 ani din judetul Constanta, care a fost gasita pe un camp, dupa ce a fost cautata toata noaptea. Politia Constanta nu a emis alerta de disparitie a copilului si a facut precizari despre caz doar dupa anuntul ministrului de…

- Cadavrul unei femei de 59 de ani, care a fost data disparuta de familie vineri, a fost gasit, miercuri, in albia paraului Simon, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov. Conform sursei citate, de la data sesizarii disparitiei, in 28 mai, femeia a fost cautata de echipe ale…